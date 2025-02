En medio de rumores sobre un supuesto acercamiento a Martín Insaurralde, Jesica Cirio habló con Karina Iavícoli y dio detalles de su situación sentimental y apuntó contra todos los que la acusaron de estar al tanto de los polémicos negocios de Elías Picirilo.

jesica elias 2.jpg Jesica Cirio va por todos tras las acusaciones : "No les va a salir gratis".

"No les va a salir gratis", dijo Jesica Cirio confirmando el desconocimiento total de los negocios de su marido. "No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme", le dijo Jesica Cirio segura de su situación legal.