jesica cirio nueva vida Jesica Cirio mostró cómo vive tras la detención de su ex Elías Piccirillo.

"Un poquito de mi semana recargando y reconectando con lo que me hace bien", escribió Jesica Cirio que si bien retomó sus actividades en redes no habilitó a sus seguidores a dejar comentarios.

Jesica Cirio fue por más y se grabó en ropa interior

Además de mostrar sus exigentes rutinas de gimnasio, Jesica Cirio no dudó en presumir su impactante figura con un video en ropa interior.

jesica cirio ropa interior video Jesica Cirio se grabó en ropa interior a sus 40 y arrasó.

A sus 40 años, Jesica Cirio se mostró súper sexy luciendo un conjunto de corset de encaje y bombacha de hilo dental ultra XS y causó sensación.

¿De qué está viviendo Jesica Cirio?

Además de referirse a su relación con Elías Piccirillo, Jesica Cirio habló de su trabajo luego de haberse alejado de los medios de comunicación tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, entre otras acusaciones.

Lejos de la televisión y las redes sociales, Jesica Cirio reveló que está trabajando en el exterior. “Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, dijo.

jesica cirio intrusos Jesica Cirio habló con las cámaras de Intrusos.

Además, Jesica Cirio explicó cómo está su vínculo con Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá", dijo sin ampliar el tema.

Jesica Cirio reveló si está vendiendo ropa usada en una feria del conurbano

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales. Según revelaron en Puro Show, la tophabría tomado una drástica decisión con las posesiones del polémico empresario.

“Le saqueó el vestidor, como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra, y le llevó la ropa de Piccirillo”, explicó Fernanda Iglesias.

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

Tras los rumores, en Mujeres Argentinas llamaron por teléfono a Jesica Cirio y le preguntaron si vende ropa en una feria. "No sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña sin querer dar más detalles del tema.