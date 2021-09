Ivana Nadal sorprendió con su nuevo look ¡con rastas!

Pero Nadal, feliz con su nuevo aspecto y sin importarle la opinión de los demás, desde sus historias -y su feed también- compartió la alegría al tener 42 rastas (o dreadlocks) sobre su cabeza. Además contó que si se las quiere sacar no tendrá que raparse porque se pueden desarmar todas o se pueden cortarlas con un poquito de largo.

Así, pasada la primera noche, Ivana contó "Estoy re bien, pude dormir mil puntos y ahora están en su estado más feo porque están como duras, rígidas, pero van a ir aflojando y quedando cada vez mejor" . Y agregó: "Para dormir tengo que usar una gorra, un pañuelo o algo de eso y no me puedo mojar la cabeza durante un mes. Después ya me voy a poder bañar. Esto no se lava generalmente" .

"Se lava sólo la raíz y los chicos me garantizaron que no voy a tener olor a culo en la cabeza. Esperemos que sea real. Les voy a contar la posta de lo que sea ... o algo de eso te podés limpiar con un algodoncito con alcohol. Así que bueno, veremos " , explicado feliz de la vida con su nuevo look.