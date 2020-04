Compartí Share on whatsapp





Después de la reversión de El Dipy, Virgina Gallardo sorprendió a todos sus seguidores con una nueva versión de "Tusa" el famoso hit de Karol G.

La rubia que está en su octavo mes de embarazo ha aprovechado la cuarentena para realizar divertidos videos a través de su cuenta de Instagram y hasta se ha animado a usar tik-tok.

Ahora, Virginia decidió cambiarle la letra al tema Tusa para referirse al coronavirus y agradecer a los médicos que enfrentan la pandemia.

"Gracias policías, doctores y enfermeros porque arriesgan su vida, por nosotros y el mundo entero. El pueblo los apoya no hay que bajar los brazos quedará en nuestra memoria el esfuerzo que hacen a diario. Haremos todo por apoyarlos por combatirlo y por cuidarlos", comienza a cantar la bailarina con la misma melodía del exitoso single.

Mientras que en su estribillo, repite: "Y si aprovechamos la ocasión y que nos sirva de lección podremos con esta enfermedad. Tenés que cuidarte vos para cuidar a los demás. Unidos lo podemos lograr".

Junto a su insólito posteo, la futura mamá escribió sincera: "Ya sé. Yo me estoy riendo tanto como ustedes". Y luego le habló a los haters: "Se vienen las críticas, pero no me importa. Tuve que aprender a tocar acordes para esta canción, noches pensando en una letra acorde, que represente (o intente al menos), lo importante que son ellos. Los que nos cuidan a diario. Este es mi humilde regalo, vale la intención".