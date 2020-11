¡Insólito! Jorge Rial defendió a Yanina Latorre tras el escándalo con Lola Latorre

"Y tampoco tenemos responsabilidad todo el tiempo de lo que hacen los hijos. Uno no puede juzgar a los demás y todo eso. Uno entiende también las explicaciones que se intentan dar. La verdad es que yo, personalmente lo entiendo. Lamentablemente, tienen una carga extra muy grande”, agregó Jorge.

"Por suerte, por cada hijo de famoso que se mande una cag..., estoy dentro de la ley, quiero decirlo, hay nueve pibes de la misma edad que laburan, se rompen el cul.., toman el tren, van a estudiar, se levantan temprano, no tienen privilegios, no van a un VIP, se quedan en la casa. Por suerte es mayor el porcentaje de los que hacen las cosas bien de los que las hacen mal”, concluyó Rial que actualmente está pasando por un momento muy difícil con su hija Morena Rial.