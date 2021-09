¡Insólito! El drama de Cinthia Fernández tras su paso por la política: "Me salió celulitis"

"No es que cómo fui al baño… Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis chicas, tengo celulitis”, confesó. El comentario de la bailarina desató una serie de comentarios entre las panelistas y comenzaron a discutir sobre el tema.

“Cinthia Fernández tiene celulitis… Cinthia Fernández”, lanzó de Brito sin poder creer la situación, a lo que Maite Peñoñori y Andrea Taboada, en estado de shock, bromearon con que se iban del estudio.

“Lo tiene en la cabeza, porque si ella tiene celulitis nosotros nos tenemos que matar”, lanzó la siempre ácida Yanina Latorre. “La veo. Estoy muy cruzada con ese tema”, respondió.

“Lo que pasa que yo tengo, se van a reír, celulitis nerviosa”, dijo Cinthia explicando que le salió piel de naranja debido al estrés que vivió durante las PASO 2021.

“A mí me dio después del post-parto, por estrés. Estaba depresiva, estresada. Ahora me volvió a agarrar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer”, dijo comparando las situaciones.

Sobre el final, agregó que después de las elección se le “quemó la croqueta”.

A pesar de su supuesta celulitis, el día anterior Cinthia Fernández aprovechó para hacer ejercicio y compartir con sus seguidores parte del secreto detrás de su lomazo.

Lo más llamativo, fue el pícaro mensaje con el que acompañó su publicación. "¿Te tentaste?, comenzó escribiendo atrevida. "Empezó el calor y empezó la época de Culito al viento con bikinis así que nada mejor que un buen entrenamiento y para recuperar el músculo y bajar de peso", siguió.

"Te pregunté si te tentó algo fresquito que pensabas", cerró divertida.