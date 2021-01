¡Infernal! Jésica Cirio se puso un body con agujeros, bailó sobre una barra y reventó todo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ9uNi3J-KZ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Jesica Cirio (@jesicacirio)

Claro que este no fue el único posteo que enloqueció a sus fans. Es que no pasa fin de semana en el que Jesica Cirio no postee para sus seguidores algún video en la que se la ve espléndida. Esta vez compartió unas imágenes al borde de la pileta modelando una micro tanga muy jugada.

Cirio desafió a todos con la propuesta "ponele título a la foto". En los comentarios las propuestas fueron de lo más variadas. Se destacó la de una seguidora que le propuso "Fuegaaaaaaaaaaa".

Por supuesto, nunca falta un video de sus rutinas de fitness para tener un cuerpo saludable y sumamente ágil.