¡Inesperado! Famosa ex novia de Fede Hoppe espera su primer hijo

View this post on Instagram

18 semanas BEBITA EN CAMINO Primeras dos semanas de no entender nada de lo que estaba pasando y sólo pensar en ESTOY EMBARAZADA SEGUNDAS CUATRO SEMANAS tratando de volver a la rutina a pesar de ESTAR EMBARAZADA Y PODER PENSAR EN OTRAS COSAS y durmiendo 12 horas por día y sin poder llegar despierta a las doce de la noche TERCERAS CUATRO SEMANAS A puras corridas al baño pensando en que iba a vómitar mil veces por día, con la presión por el PISO, la cabeza me estallaba y mi uniforme de cabecera EL PIJAMA Y GRACIAS A DIOS PASAMOS LOS PRIMEROS TRES MESES Y COMO ME DECIA TODO EL MUNDO POR ARTE DE MAGIA TODO SE ACOMODO Y MI CUERPO SE ADAPTO A LLEVAR A ESTA BEBITA Y TODO COMENZÓ A FLUIR HOY CUMPLIENDO MIS CUATRO MESES Y MEDIO DE EMBARAZO ME SIENTO MUY BIEN..ACTIVA.. CON MI RUTINA ARMADA.. NOSOTRAS BAILAMOS HACEMOS YOGA ♀️ GIMNASIA CAMINAMOS AL SOL ☀️ Y CON EL ❤️ que me explota de felicidad cumpliendo uno de los deseos más claros que tengo desde que soy muy chica, llena de miedos, de dudas, de días que lloro y ni c porque ♀️ viendo como mis caderas se transforman día a día y agradecida de que esta BEBITA decidió instalarse en mi cuerpo para formar el suyo y crecer juntas ❤️ soy una mujer MUY FELIZ VOY A SER MAMAAAA