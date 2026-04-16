Impacto por video de Wanda Nara llorando enfrente de su hijo Valentino López

wanda nara llorando valentino Wanda Nara rompió en llanto frente a su hijo.

“¡Vos me dijiste, má! ¿Pero para llorar?”, dice mientras se oye una voz que le dice que vuelva a seguir a su mamá. “¡No entiendo si es real o no, parece una comedia!¡No entiendo! Estás actuando todos los días…”, insiste Valentino hasta que Wanda Nara lo abraza y estalla en risas confirmando que todo era una broma.

Wanda Nara y su novio Martín Migueles en crisis

Wanda Nara y su novio Martín Migueles no estarían atravesando un buen momento según reveló Yanina Latorre.

La conductora que pasó toda la tarde junto a Wanda Nara grabando la serie vertical que la tiene como protagonista junto a Maxi López, dio detalles de lo que está pasando en SQP.

“La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rió. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, arrancó Yanina.

wanda migueles milan Yanina Latorre revelo que está pasando entre Wanda Nara y Martín Migueles.

“Algo rari hay ahí. Se fueron separados y Wanda y Migueles no quisieron dar notas. Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, siguió sobre la interna en la pareja.

Wanda Nara tendrá a un ex amante como galán de su novela

Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elegido para interpretar al galán de la serie vertical de la rubia habrían tenido una relación oculta meses atrás.

“Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP.

La conductora dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”,.

WANDA NARA AGUSTIN BERNASCONI.jpg Agustín Bernasconi y Wanda Nara juntos en su serie vertical.

“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.