Impacto por video de Wanda Nara llorando enfrente de su hijo Valentino López
Explosión en las redes sociales por un video de Wanda Nara desbordada enfrente de su hijo. Todos los detalles
Convertida en actriz, Wanda Nara le hizo una cámara oculta a su hijo luego de que el joven la dejara de seguir en Instagram.
En la grabación que la misma Wanda Nara compartió se la ve rompiendo en llanto mientras Valentino la mira desconcertado y preocupado.
“¡Vos me dijiste, má! ¿Pero para llorar?”, dice mientras se oye una voz que le dice que vuelva a seguir a su mamá. “¡No entiendo si es real o no, parece una comedia!¡No entiendo! Estás actuando todos los días…”, insiste Valentino hasta que Wanda Nara lo abraza y estalla en risas confirmando que todo era una broma.
Wanda Nara y su novio Martín Migueles en crisis
Wanda Nara y su novio Martín Migueles no estarían atravesando un buen momento según reveló Yanina Latorre.
La conductora que pasó toda la tarde junto a Wanda Nara grabando la serie vertical que la tiene como protagonista junto a Maxi López, dio detalles de lo que está pasando en SQP.
“La vi divina, estaba toda maquillada. Le pregunté por Migueles, que hace mucho no sube cosas de él, y me dijo: está todo bien y se rió. No estaba con él pero después me dijeron que estuvo más tarde”, arrancó Yanina.
“Algo rari hay ahí. Se fueron separados y Wanda y Migueles no quisieron dar notas. Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, siguió sobre la interna en la pareja.
Wanda Nara tendrá a un ex amante como galán de su novela
Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elegido para interpretar al galán de la serie vertical de la rubia habrían tenido una relación oculta meses atrás.
“Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP.
La conductora dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”,.
“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.