¡Impactante! Martita Fort se llenó el cuerpo de tatuajes y metió videito: "Se los voy a mostrar"

martita pantalonn.jpg

La joven grabó un video mostrando sus nuevas adquisiciones y reveló que se inspiró en Ricardo Fort para cada tatuaje.

A los modelos de tigra, mariposas, estrellas, entre otros que ya tenía, Martita sumó un escorpión, una frase en inglés y una fecha muy significativa para su vida personal.

Martita Fort explicó sus tatuajes

“Tour de tatuajes de hoy”, comenzó la hija de Ricardo Fort al tiempo que, mientras mostraba las partes de su cuerpo recubiertas con papel film, agregó: “Hay mucha gente que me pregunta sobre mis tatuajes, me piden que los muestre. Así que hoy me fui a tatuar y me hice tres”.

"Me hice un escorpión medio grande, una frase que decía mi viejo en español y el otro", detalló la influencer.

“El primero es un escorpión y el otro es una frase que dice: The dreams pass only once. Nada, es solo una frase que mi viejo decía en español”, siguió mostrando cada uno de sus nuevos diseño en detalle.

martita tatuaje.jpg

La foto más osada de Martita Fort

Días antes, Martita Fort demostró que no teme a la hora de realizar glamorosas producciones de fotos y lucir los más explosivos atuendos.

En esta oportunidad, la joven ha revolucionado a sus fans con una sesión fotográfica en la que lució un look total black súper impactante.

"Todo ángel es aterrador", escribió junto al posteo que se llevó más de 45 mil likes y cientos de comentarios de sus followers que quedaron impactados con las imágenes.