Gladys La Bomba Tucumana se disculpó con la comunidad boliviana: "De rodillas, si ofendí a alguien"

"No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera... Esto es de una villera boliviana", sentenció.

Estas palabras generaron el repudio de la comunidad boliviana en nuestro país que presentó una denuncia en el INADI, El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que dirige Victoria Donda.

Ahora Gladys charló con Paparazzi hizo un mea culpa y apuntó contra Ángel de Brito y LAM.

"De rodillas, si ofendí a alguien, le pido disculpas. Uno en un lugar íntimo, en un momento de bronca, puede decir cualquier estupidez, de la que me arrepiento y pido re contra mil perdones con toda mi alma. Jamás podría ofender a nadie, a ningún ser humano, menos a la comunidad, porque los adoro, he trabajado para ellos muchas veces”, expresó.

"Me equivoqué", admitió. " Sin embargo, apuntó contra Ángel de Brito.

"Mil disculpas, eso no quita que se invada mi espacio y mi privacidad como lo han hecho”, agregó. Y remarcó que si bien no estuvo bien lo que dijo, no tendría que haber salido al aire.

"Lo hice en un ámbito donde no corresponde tampoco, no se debe hacerlo en ningún ámbito. Nunca estaría en mi agredirlos, todo mi amor para ustedes, que me dieron trabajo, que me siguen en las redes y que cada vez que visitó su país no puedo caminar por las calles”, sentenció.