Maria Julia Oliván mostró su panza y explotó las redes

La periodista posó junto a su hijo con una foto que dejaba su panza al descubeirto y habló sobre la importancia de aceptar los cuerpos como son.

Hace algunas semanas, la periodista advirtió en las redes con una foto de una campaña de ropa interior que hizo en 2019 que ya no era la misma. Los siete meses de cuarentena obligatoria la llevaron a relajarse y a dejar, de alguna manera, de poner el foco en su cuerpo.

“Es la campaña de 2019 mostrando talles para todas .. hoy post cuarenten .. me animaré a mostrar la panza que ya no es tan chatita? Qué creen?”, advirtió desafiándose a sí misma hace unas semanas y finalmente se animó.

María Julia subió una foto de cómo está ahora. Si bien fue la excusa para una campaña publicitaria, la periodista se animó a desafiar el señalamiento a los cuerpos grandes y a ayudar a muchos a aceptarse tal cual son.

¿Alguna vez pensaste cómo sería el mundo si nos hubieran enseñado a mirarnos con compasión y respeto por los rasgos y condiciones que nos diferencian del otro?¿Cuántos problemas sociales se podrían haber evitado si desde pequeños hubiéramos aprendido a amar como somos? ¿Amar nuestras diferencias y aceptarlas con alegría?Muchas veces me encontré pasando interminables charlas con amigos sobre cosas que significan poco. Como el peso de cada uno o el tipo de cuerpo que nos gustaría tener.La baja confianza en el cuerpo y la ansiedad por la apariencia están impidiendo que los jóvenes vean lo mejor de sí mismos, lo que afecta su salud, sus amistades e incluso su desempeño en la escuela.Por esta razón, me parece central el #DoveProyectoAutoestima, que desde 2004 ha capacitado a más de 60 millones de jóvenes en 142 países en confianza corporal y autoestima, convirtiéndose así en el mayor generador mundial de herramientas para padres, cuidadores, tutores. y profesionales que atienden a niños y jóvenes.El kit de herramientas Excepcionalmente Yo fue escrito por expertos y se puede encontrar usando el enlace en mis historias para obtener más artículos con consejos y apoyo para ayudar a nuestros niños a ser la mejor version de si mismos.Creo ciegamente que la confianza personal y la autoestima son los verdaderos motores para empoderarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Sea cual sea su apariencia o condición personal. El Proyecto Dove pel Autoestima está ayudando a apoyar el bienestar mental de los jóvenes en el hogar mientras las escuelas están cerradas.La actividad que hice fue Apreciá tu cuerpo por lo que puede hacer de la lista de acciones Hablemos del Cuerpo en el kit de herramientas Excepcionalmente Yo, y los invito a unirse escribiendo una lista de cosas que podría lograr al poner su cuerpo, el que critica tanto, a los desafíos que la vida te presentó. Si nos valoramos a nosotros mismos, no importa lo que diga el mundo, podemos caminar con confianza.@dove #DoveProyectoAutoestima#EmbajadoraDove #DoveArgentinaPublicacion paga en asociacion con @dove