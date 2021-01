Gisela Campos se llevó el Martín Fierro: "Este año tenía un pálpito diferente"

Gisela Campos Martín Fierro Federal 2

"Gracias APTRA. Estoy muy emocionada. Gracias a mi amor que me acompaña, a mi familia y a todos los televidentes bonitos de Mendoza. Beso enorme a mi canal, a mi casa, a mis compañeros, a Ornella (Ferrara) que también se lo merecía", dijo una expresiva Gisela Campos entre saltos, besos a su novio y un grito enorme de felicidad.

Horas después, Gisela dio detalles de cómo vivió la ceremonia para la que incluso reveló que se vistió de gala como toda una diva en la alfombra roja.

"Tenía un palpito distinto. Si bien fue una ceremonia por streaming este año decidí encararlo con una forma distinta. Antes trataba de no generarme expectativas pero esta ves dije yo me merezco el Martín Fierro, asique me prepare, me produje me maquille y fui por todo", explica feliz.

"Estuve con Bruno conectada toda la noche expectante y cuando llegó el momento de mi terna se me cortó y no lo pude conectar. Después cuando volvió y escuché mi nombre fue toda una explosión" continuó sobre su gran noche.

El premio además es toda una revelación para Gisela ya que si bien comenzó en la televisión con un programa de magazine fue reconocida por su labor en un informativo.

"El Martín Fierro siempre fue un anhelo y haber ganado en esta categoría me alegra mucho más. Siempre fue del palo del magazine pero fui premiada por mi trabajo en el noticiero lo que es todo un compromiso y responsabilidad", concluyó orgullosa.