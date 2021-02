Gianinna Maradona: "Si me matan buscando un anillo, son todos cómplices"

"Si me matan buscando un anillo que no tengo, son todos cómplices", tuiteó la hija menor de Claudia Villafañe, muy enojada por los trascendidos.

Baudry había señalado en Fantino a la Tarde: "Tengo el chat de Monona (cocinera de Maradona) diciéndome a quién se lo entregó en mano, y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente de Diego) poniéndoselo en el auto a una de las hijas".

Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Cuando le preguntaron de qué hija hablaba, contestó sin dudar: "Gianinna".

Antes de ello, Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, también había asegurado que ese anillo y otras pertenencias que estaban en una caja que había en la habitación de Diego, las tiene ahora un "familiar", aunque no dijo de quién se trataba.

Gianinna se volcó a Twitter para referirse a los dimes y diretes que se filtran de la causa por la investigación de la muerte de Maradona. En los últimos días, después de los chats y audios provenientes de los celulares de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov que fueron dados a conocer públicamente por Infobae, la hija del Diez tiró con munición gruesa: "Les juro que voy a ir uno por uno".

Y luego amplió: "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos".

Dalma, en tanto, también en redes, afirmó: "Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información".