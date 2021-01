Gianinna Maradona publicó una foto inédita de Diego con un desgarrador mensaje: "Bajá un ratito"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ5F8lLsRxz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Gianinna Maradona (@giamaradona)

"Bajá un ratito, solo un abrazo. Prometo que dejo que te vuelvas, pero necesito un abrazo tuyo y tu ‘negra, papá está acá’. Te extraño cada vez que decido respirar para seguir viviendo”, escribió Gianinna.

Días antes, Gianinna Maradona hizo un extenso descargo a través de su cuenta de Twitter y contó cómo vivió el velorio de su papá, Diego Armando Maradona, en la Casa Rosada.

La hija del Diez admitió que fue ella quien tomó la decisión de concluir la despedida debido a los incidentes que se estaban ocasionando con la gente en los alrededores.

“Me encanta que me juzguen si tienen fundamentos, me gusta leer distintas opiniones. Rescató el amor con el que me escriben y abrazo el rencor que deben tener quienes escriben en una red social solo para desplegar su veneno. Si les sirve, bienvenido. A mí eso no me llega, estoy curtida. El 25 yo particularmente no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos. Él llegó más tarde xq tardaron en la autopsia”, empezó su descargo publicado el martes por la tarde.

“Pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida. Pasaron muchas personas. Algunos transmitían su dolor, otros estaban totalmente ebrios. Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaba, hubo un chico que tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte, mi hijo estaba ahí y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”, agregó Gianinna.

Y remarcó: “Nunca vamos a tener dimensión de quién fue y será DIEGO ARMANDO MARADONA, pero sí quien fue y seguirá siendo MI PAPÁ. Yo agradezco profundamente a quienes se acercaron. Quienes hicieron la cola respetando al otro, quienes solo se acercaron para rezar, prender una vela o llorar en silencio. GRACIAS!”.