Furor por las fotos de Nati Jota en microbikini colaless en las playas de Barcelona.

Tras causar sensación con sus posados en Miami durante el Mundial de Clubes, Nati Jota volvió a armar las valijas y llegó al verano europeo.
Al igual que lo hicieron tops como Pampita, Zaira y Wanda Nara antes que ella, Nati Jota desembarcó en el viaje continente y enloqueció a sus followers desde Barcelona.
Para su primer día en España, Nati Jota disfrutó de una tarde a puro sol con amigas y no dudó en posar para la cámara mostrando su microbikini.
Siguiendo la tendencia furor, Nati Jota eligió una microbikini off-white y, para un toque más coquette agregó un sombrero aunque fue su figura la que se robó toda la atención.
Nati Jota y Gastón Edul siguen encendiendo los rumores de romances con llamativas publicaciones desde Miami, donde viajaron para cubrir el Mundial de Clubes.
Desde hace meses Nati Jota y Gastón Edul han generado fuertes sospechas sobre su posible vínculo amoroso, y ahora provocaron un terremoto en las redes con su último video.
Fue Nati Jota quien hizo el posteo. A través de sus stories, Nati Jota comunicó su regreso de Miami y grabó a Gastón Edul en su cuarto despidiéndola. "Se tuneó y se fue a trabajar", escribió la rubia junto al video.
Días antes, Nati Jota sorprendió a sus seguidores con una foto disfrutando del atardecer con Gastón y escribió un descargo sobre su relación. "Con Gastón todo bien, es charleta. Él le habla a mis amigas mientras tomo sol y me entretengo escuchando (estamos en el mismo edificio casulamente). Cuenta el andapalla en primera persona y se gana a la gente... ya lo he visto", escribió generando toda una revolución entre sus followers.
Si bien se confirmó el breve romance entre Nati Jota y el periodista deportivo Gastón Edul, salió a la luz el acercamiento del periodista deportivo con una ex Gran Hermano.
En BONDI, Pepe Ochoa habló de la relación de Nati Jota y Gastón Edul que comenzó como un chiste para OLGA pero también se dio atrás de las cámaras.
"Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco lo deja soltar. Entonces, él la tiene ahí, picando", agregó sobre el enojo de Nati Jota con Gastón Edul.
Como si no fuera suficiente, Pepe Ochoa aseguró que Gastón Edul estaría saliendo con la ex Gran Hermano, Sabrina Cortez. "El fin de semana anterior al programa de Olga en la Costa, él se encontró con una mujer famosa. Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Y esta mujer, de alguna manera, es la que desata el conflicto que entre Gastón y Nati, que está un poco celosa", reveló contundente.