Horas despúes, Yanina Latorre aseguró que las selfies no eran para L-Gante sino para otro hombre con el que se estaría viendo a escondidas del cantante. "Parece que las fotos de los tetorros no eran para L-Gante. Wandu no tiene paz... Hay un chongo nuevo con el que se viene viendo a escondidas. Las fotos eran para el", afirmó Yanina.

wanda nara selfies desnudas.jpg ¡Furioso! L-Gante pidió no cruzarse con Wanda Nara

En LAM incluso confirmaron la crisis entre Wanda Nara con L-Gange luego de que trascendieran los pedidos del cantante para no cruzarse con la rubia. “Me cuentan que hoy tenían un evento, y hace una semana, una de las personas que trabaja ahí, me dijo que la carpa para esperar era de los dos juntos y habían pedido un sector en común donde los dos se preparaban para el evento”, comenzó diciendo Pepe.