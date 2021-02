Fuerte cruce entre Fantino y Ventura por los audios de Maradona

"Ahora esto es ‘la guerra del barro, la guerra de los audios’. Todos los días se va a filtrar un audio, a cuentagotas, o un chat. Y del otro lado van a contestar. Vos, Ventura ¿Qué sabes de esto?", interrogó Fantino a Ventura que le respondió: "Yo quiero tomar una postura con respecto a esto, porque avalo lo que decís. Yo me quiero bajar de esto”. “¿Primer programa y te querés bajar?”, retrucó el conductor sorprendido.

“Sí, porque se están dando como primicias o cosas nuevas, cosas que yo ya dije hace dos meses. Yo anticipé la muerte y las guerras que se iban a dar. Por eso me llama la atención que gente del medio y que transitó este tema, manejan elementos como si fueran primicias y eran cosas que ya estaban escritas”, contestó Ventura.

“¡Pará! Vos no me podés decir…y perdón, te lo digo con cariño…pero ¡Es casi un insulto que vos me digas que te querés bajar del tema Maradona cuando aparecieron esos audios del médico! ¡Es casi un insulto al periodismo!”, dijo Fantino.

“¿Y a vos te llama la atención lo que dice en el audio? ¿Vos viste en una autopsia las barbaridades que se dicen? Yo tengo la autopsia de Alicia Muñiz ¡Y sabés las cosas que se dicen entre los médicos! ¿Ustedes escucharon a Maradona en vida, en notas, donde decía que un familiar directo, de sangre, le pegaba patadas en la cabeza cuando se estaba muriendo en una internación? Entonces ¿de qué nos admiramos? Esas son cosas cotidianas, cosas que pasan”, se defendió Ventura.

“Si a mí mañana me operan de apendicitis, y sale un audio de un médico diciendo ‘el pelotudo este casi se nos muere’ ¿Cómo que no pasa nada? ¡Trátame como un paciente! ¡Hay que tener respeto por la profesión! Hacen un juramento estos muchachos”, finalizó Fantino en el polémico cruce.