Freddy Villareal confesó un insólito episodio que vivió junto al icónico director Gerardo Sofovich.

El comediante fue invitado a PH: Podemos Hablar y allí fue sorprendido por Lourdes Sánchez quien le preguntó por un rumor sobre una supuesta pelea con Gerardo.

"Gerardo tenía una manera de trabajar muy exigente y la primera semana en un escena le dije: Gerardo, en este ambiente de mierda yo no puedo trabajar", comenzó el humorista.

"Sos un desagradecido, decí lo que te dije ayer adelante de la gente", le dijo en ese entonces Sofovich.

"Y yo por respeto hacia mis compañeros y de atino le dije: no me acuerdo. Y eso lo puso muy mal porque él me había reconocido mi trabajo", indicó Fredy.

Y siguió: "Se enojó tanto por eso que era casi irnos a las manos. Me saqué la peluca y me planté, era la primera semana con Gerardo. Y ahí sale Gustavo, el hijo, y nos separa. Yo tiro la peluca y me voy al camarín".

"A la media hora me llama Gerardo y fumando me dice: ¿Estás para grabar? Grabemos", finalizó Villarreal.

¡Tremendo!