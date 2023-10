florencia peña denim 2.jpg Con tajo ultra profundo y pollerita, así es como Florencia Peña es la reina del demin más audaz.

Ahora, Florencia Peña redobló la apuesta y llevó la tendencia del denim con denim a otro nivel con un conjunto de mini corpiñito XXS y pantalones ultra ceñidos.

florencia peña corpiñito denim.jpg Florencia Peña se muestra como nunca en corpiñito XXS y pantaloncito ceñido.

Una vez más, Florencia se la jugó con uno de los infaltables de la primavera mostrando cómo combinar diferentes tonos de jean en un mismo atuendo logrando un resultado final que fue más que elogiado por sus followers.

Florencia Peña se muestra como nunca en corpiñito XXS y pantaloncito ceñido.

Florencia Peña reina de las transparencias

Florencia Peña reventó todos los niveles y sorprendió a todos con las transparencias más originales luciéndolas en un vestido ultra ceñido con print escocés y mangas al tono, marcando hasta el último centímetro de su lomazo.

florencia peña escoces.jpg Florencia Peña no deja dudas que lleva las transparencias como ninguna y hay foto.

Florencia Peña paralizó las playas de México

Desde allí, Florencia Peña no para de mostrar las bikinis y looks veraniegos más audaces y su último atuendo no fue la excepción.

Siempre atenta a las últimas tendencias, Florencia Peña no se quedó afuera del furor de los diseños con transparencias de red jugándosela con un llamativo vestido.

florencia peña transparencias de red.jpg Las transparencias de red de Florencia Peña paralizan las playas de México.

Siempre sexy, Florencia eligió un modelo color blanco manga larga ultra ceñido. Súper divertida, Flor lo presumió modelando como una sirena desde la playa y causó sensación viral.

Florencia Peña con su bikini más picante

Florencia aprovechó el impactante paisaje y las comodidades del complejo donde se está alojado y modeló su bikini más audaz.

flor peña bikini 2.jpg Florencia Peña se muestra con la bikini más ceñida y paraliza México.

Al igual que muchas famosas, Florencia colaboró con e diseño de una línea de trajes de baños en la que, fiel a su estilo, se destacan los modelos súper sexys y atrevidos.

Para su primer postal desde México, Florencia Peña eligió una micro-bikini lila, con corpiño de escote gota, tiras anudadas en el abdomen y bombacha colaless explosiva.

