Florencia Peña se despachó en las redes: "Allá son capos, acá son chorros"

Esta vez, y después de meses sin tomar partido públicamente respecto de algún tema político (con excepción de la ley del aborto), Flor Peña decidió romper ese silencio y pronunciarse acerca del apoyo que famosos y artistas dan en otros países a determinados partidos y la diferencia que se hace con los que lo hacen acá, en Argentina.

"Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros. Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta", descargó Florencia en su red social Twitter.

Inmediatamente comenzó a recibir opiniones en su contra y decidió aclarar: "Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es cómo los miran y aplauden desde acá. Los artistas apoyando allá son capos, acá chorros".

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1351987764418531336 Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia.También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan,apoyan,bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros,pagos,corruptos planeros.Mucho x aprender en esta joven democracia Argenta — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 20, 2021

Jennifer López cantó en la asunción de nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, frente al Capitolio y exclamó tras la salida de Donald Trump: "¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!". También se presentó Lady Gaga, quien interpretó el himno.

florencia peña jennifer lopez.jpg Tras el apoyo de Jennifer López a Joe Biden, Flor Peña saltó con los tapones de punta en las redes sociales

"Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta Nueva York, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina, no los quiero ver veraneando en Chapadmalal eh", siguió una enardecida Florencia Peña desde sus redes.

Y tiró: "Cuando te enteres que también Putin me la soba pero igual me voy a dar la vacuna rusa, te agarra una embolia".

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1351990881138728967 Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es como los miran y aplauden desde acá . Los artistas apoyando allá son capos Acá chorros. — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 20, 2021

Pero una de las críticas que se encargó de responder particularmente Florencia Peña fue la de la abogada Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich, quien le dijo: "A los artistas demócratas y/o republicanos también los putean. Ellos no recogen el guante, habrá que preguntarse por qué lo recoges vos. ¿Será por el uso de dinero público? Quizás ahí está la diferencia y no en la calidad de la democracia".

"Siempre tan sorora y amorosa Flor. Se te quiere. Tranqui. No des más de lo te piden. Hacete valer", le respondió Flor Peña irónicamente.

Otros artistas que apoyaron a Biden fueron Tom Hanks, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Ant Clemons y Katy Perry.