De hecho se tuvo que hacer una cuenta secundaria (@soyflorpe) porque pensó que ya no la recuperaba más, pero recibió la ayuda de unos conocidos y al tiempo la recuperó.

Flor Peña posteo Instagram.PNG El posteo de Florencia Peña para Instagram.

"Sábado de Divas Play", escribió Flor en su último posteo. En la foto se la puede ver con un babydoll de encaje blanco apoyada en una ventana.

El posteo recibió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios. "Algún día me va a dar algo, como un infarto", "Me encantaría ser delivery ahora y repartirte", "Para mi, unas de las mujeres más excitante de Argentina", "Sos un fuego", "La mejor actriz, éxitos", "Siempre bella, siempre siempre vuelan los ratones", "Mi amor", "Carne argentina. La mejor", fueron algunos de los mensajes que recibió.

La foto de Florencia Peña para Divas Play

Florencia-Peña-para-Divas-Play.jpg

Las imágenes por la en que su momento le cerraron el Instagram a Florencia Peña

Instagram decidió cerrarle la cuenta a Flor a partir de dos fotos que ella publicó como adelanto de Divas Play. Y es que para ella, sus redes sociales son parte de su trabajo y en Instagram tiene más de 6 millones de seguidores.

En su momento, la conductora aprovechó la emisión de su programa, LPA (La Pu*@ Ama), para reclamar por su cuenta: "Yo soy una celebrity con seis millones de seguidores, con una cuenta verificada y la verdad que no infrinjo ninguna norma. Más allá de que yo me tomo las cosas con humor, para mí Instagram es como mi empresa", expresó.

Florencia Peña desnuda (2).jpg

Florencia Peña sin ropa.jpg

Luego de varias gestiones y ayuda de "amigos de amigos", como ella misma dijo, logró recuperar su cuenta @flor_de_p donde tiene más de 6 millones de seguidores.