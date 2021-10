Florencia Freijo, la escritora feminista señalada como autora del descargo de la China Suárez

Todo comenzó el sábado con el famoso posteo de Wanda, en el que disparaba "Otra familia más que te cargaste por zorra", pero todos los cañones apuntaron inmediatamente a Eugenia Suárez. Pasaron 4 días desde ese momento para que la China rompiese el silencio y hablase.

Fueron una serie de 9 historias en las que no asume culpa alguna, así como fundamentalmente se pone en el lugar de mujer engañada. El texto estaba escrito de tal manera, que muchos infirieron que no eran palabras de la actriz. Y allí entra en escena la politóloga y escritora feminista Florencia Freijo sindicada como la autora de esas palabras.

china descargo 8.webp

Autora de 2 libros, actualmente promocionando 'Mal educadas', súper activa en las redes sociales con 245 mil seguidores Feijo venía haciendo algunas referencias a la situación de Eugenia La China Suárez estableciendo una clara sororidad para con ella.

Entonces la ecuación fue sencilla de relacionar: las palabras del comunicado de la actriz tenían mucho de las palabras que habitualmente usa la escritora. Así, todos los cañones apuntaron a ella. Pero en las últimas horas, decidió despegarse del tema aunque sin dar nombres. “Yo no escribí nada y escribí todo”, comenzó diciendo.

Qué piensa Florencia Freijo sobre la China Suárez y su situación

Luego amplió al asegurar: “Vengo escribiendo hace un montón y me vienen leyendo hace un montón y existe la posibilidad de que las personas, sean famosas o no sean famosas, encuentren en mis palabras una manera de poder expresar un montón de injusticias que viven y que es lo que ustedes me transmiten todo el tiempo”. Además sumó “Creo que por eso vieron en esas palabras algo del estilo de las cosas que yo digo, de mi escritura y demás, lo cual para mí es fantástico porque tener identidad como escritora y que alguien los utilice y pueda poner en palabras lo que siente para romper el silencio, es mi objetivo como escritora”.

Claro que la escritora también respondió a las críticas que la acusan de defender una de las partes. “Primero y principal, no soy abogada”, sentenció. “Yo hago una lectura desde una perspectiva de género porque esto despertó mucho fervor social, por lo tanto habla de una conducta social. ¿Cómo no la voy a analizar cuando todo el tiempo en los medios enfrentan a dos mujeres?”, analizó.

En tanto, ya hacia el final de su descargo en el que dice, pero no dice si efectivamente ella es la autora de las palabras de La China Suárez en su comunicado, Freijo pidió: “Espero que las personas que dicen no querer que haya más violencia hacia las mujeres y que hablan de desigualdad, puedan mencionar sin justificar esto y no que elijan el placer inmediato que les genera comer pochoclo a costa del cuerpo y de la vida de otra mujer... Cada comentario suma una piedra más a un estrangulamiento social que es totalmente desigual y que no decirlo lo vuelve muy injusto”.

Todo esto sucede después del curioso posteo que la escritora hizo hace 3 días reflexionando sobre los #robamaridos.