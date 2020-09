Flor Peña develó el misterio y contó su nuevo proyecto

Si bien mucho se especulaba sobre un videoclip, o un lanzamiento como cantante o bailarina, finalmente los videos que venía subiendo Florencia Peña eran señales de su nueva marca. "Un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", explicó Flor.

FdeFLOR se trata de una tienda en línea que agrupa diferentes marcas de ropa, calzado y deco, con Peña como motor del proyecto. "FdeFLOR es un una plataforma que creé para estar más cerca, una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo. Porque somos Mujeres de acción. SOMOS MUJERES CON ACTITUD. No solo lleva mi Identidad e impronta, también la de un equipo de expertos que me acompañan a la par", dice la protagonista de Casados con Hijos.

Pero claro, para promocionar su nueva marca decidió realizar un breve videoclip que tiene música de Mariano Otero y una letra que ironiza sobre la imagen de Peña en la opinión pública. De esta creación formaron parte Cande Molfese, Andrea Taboada, Marley, Yanina Latorre y Marcelo Polino.