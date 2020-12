Flitran escandaloso audio de Gladys la Bomba Tucumana a su ex: "Negro, sucio, villero, inmundo"

La palabra de Sebastián, ex de La Bomba tucumana: "Si hablo, Gladys se tiene que ir del país"

Ahora, Maite Peñori puso al aire un mensaje de voz en el que se escucha a la Bomba totalmente sacada e indignada con su ex. "Negro, sucio, villero. Que te metiste en mi casa negro sucio", se la escucha decir al principio del mensaje.

"Vos no sabés con quién te metés. No tenés idea, me voy a convertir en demonio", dice Gladys en otra parte del audio.

Días antes, la cantante terminó a los gritos con Yanina Latorre luego de que la panelista exigiera la suspensión de Tyago Griffo del Cantando 2020.