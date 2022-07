Flavia Palmiero y una pregunta picante: "¿Las lolas son tuyas?"

Uno de sus seguidores (o seguidoras) decidió ser punzante. Pensando en la figura que suele lucir la actriz, empresaria y conductora en sus fotos en bikini, esta persona anónima le consultó: "¿Las lolas son tuyas?".

►TE PUEDE INTERESAR: Florencia Peña y un topless censurado para Divas Play: "Sos el fuego del infierno"

Ante tal pregunta, Flavia solamente respondió con un emoji haciendo un guiño y sacando la lengua. Pero no fue la única pregunta que debió afrontar sobre posibles cirugías estéticas.

Flavia Palmiero.jpg

Otra de sus seguidoras le pidió una recomendación sobre un cirujano plástico: "Flavia me dijeron que te operaste la cara hace tiempo con quien? Estás perfecta divina y no me gustan las que parecen una careta x eso te pregunto, para mi hermana y para mi si puedo en un futuro (sic)".

Ante este requerimiento, Flavia Palmiero respondió: "A mí también me gustaría saber quien me operó. Pregúntale así me lo cuenta!! No estoy operada", aseguró.

Flavia Palmiero.jpg

Las fotos más sexys de Flavia Palmiero

Flavia Palmiero suele lucir la ropa de su empresa de indumentaria, entre los que sobresalen algunos outfit muy elegantes y mallas.

Incluso, hace unas semanas, para promocionar unos leggins, Flavia Palmiero llegó a realizar un topless en que, no hace falta decirlo pero lo haremos, se la vio sensacional a sus 55 años.

Flavia Palmiero.jpg Flavia Palmiero

flavia palmiero 3.jpg Flavia Palmiero

Flavia Palmiero.jpg Flavia Palmiero

flavia palmiero topless.jpg Flavia Palmiero