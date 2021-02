Flavia Palmiero se grabó en micro bikini sin photoshop y la destrozaron: "Mucha panza"

En una entrevista incluso Flavia reveló que a pesar de sentirse feliz con su cuerpo, recibe muchos malos comentarios por parte de sus haters, en especial en sus publicaciones en bikinis.

"A veces las mujeres me miran y unas me dicen ‘ay, estás recontra operada’, y otros me dicen ‘uh estas echa bolsa’ ¡Pónganse de acuerdo! pero son muchos más los que me dicen cosas lindas”, aclaraba la actriz entrevistada por Catalina Dlugiz.

A pesar de esto Flavia sigue arrasando con sus publicaciones.