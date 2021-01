Filtran picante interna entre los finalistas de Masterchef Celebrity: "Hay mucho pollito que no muestra su cara"

El jurado que también integran Donato De Santis y Germán Martitegui decidió que la primera en quedar afuera en la semana final fue la instagramer.

Se fue Belu Lucius y hasta el jurado lloró - MasterChef Argentina 2020

Los cinco finalistas de "Masterchef Celebrity Argentina" que siguen en competencia son: El Polaco, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis.

La definición se realizará durante toda la semana, con un eliminado por día, y la gran final será el próximo lunes 18 de enero a las 22:30.

Sin embargo, a menos de una semana, en Corta por Lozano hablaron del certamen y destaparon ciertas internas entre los participantes. Fue Marcelo Polino quien expreso su sorpresa por la falta de conflictos al aire.

Picante, Nico Peralta reveló: "Hay mucho pollito mojado que no muestra su cara tal cual es. No voy a dar nombres pero tengamos en cuenta de que el programa es editado. Hay muchas cosas que no salen".

"Algunos participantes cuentan barbaridades de otros... ¡pero no al aire!", sentenció Nico