Ahora, los usuarios fueron por más y confirmaron que Nico Furtado actualmente sigue desde su cuenta privada a Pampita, despertando nuevas especulaciones.

pampita nico furtado Filtran más pruebas del acercamiento entre Pampita y Nicolás Furtado.

Pampita de fiesta en Ibiza

Como todas las temporadas, Pampita se alejó del invierno argentino y desembarcó en las playas de Ibiza acompañada por todas sus amigas.

Además de causar sensación con sus posados en microbikini, Pampita no dudó en salir de fiesta y se robó todas las miradas con Zaira Nara.

Pampita y Zaira Nara dijeron presente a la fiesta BRESH de Ibiza, donde arrasaron con sus looks en una noche llena de estrellas como Nico Furtado, los hermanos Montaner y más.

La separación de Pampita y Martín Pepa

Según trascendió en las primeras versiones, fue Pepa quien decidió ponerle final a la relación debido a la distancia.

Incluso salió a la luz la identidad de una supuesta tercera en discordia entre Pampita y Martín Pepa aunque, la modelo estaría decidida a reconquistar al empresario.

"Pampita le imploró llorando volver por favor y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar”, dijo el periodista Gustavo Méndez sobre el pedido de la modelo a Pepa.

amante martin pepa pampita

No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista, dejando boquiabiertas a sus compañeras. “Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”, cerró.