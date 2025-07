Fernanda Iglesias a Yanina Latorre: "Todo el mundo sabe que Diego te mete los cuernos y no te lo dicen"

"No estoy desesperada por el llegué como vos. Tenes un programa en America pero ¿tu casa como está? Mis hijos me aman y mi ex marido tambien me mandó un mensaje", agregó luego de que Yanina Latorre la tratara de mala madre.

La primera reacción de Yanina Latorre a los rumores de infidelidad

ras las repercusiones por la pelea de Marixa Balli con las angelitas en LAM, Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre y revolucionó el fin de semana con un bombazo sobre Diego Latorre y una nueva infidelidad a Yanina.

En sus stories de instagram, Fernanda Iglesias no los mencionó directamente pero sí dio a entender hablando del marido futbolsita de famosa panelsita rubia. "Tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar: lo dejo a tu criterio, amoooor", lanzó picante dede sus historias.

Yanina Latorre no contestó en sus redes pero sí se refirió al tema en LAM luego de que le consultaran si se había peleado con Fernanda Iglesias recientemente.

"Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre", dijo Yanina Latorre quitándole importancia.