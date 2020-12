Fede Bal y su novia a los gritos en un restaurante

"No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos", dijo contundente.

Sobre su relación con Sofía, Fede aseguró que siguen juntos y que no hay ninguna crisis en su relación.

“Sigo en pareja con Sofía. Esto no me generó ningún problema con ella. En mi pareja se habla de todo. Sabía de todo. Después de todo lo que pasé este año, este tema no es nada en comparación”, dijo al sitio Ciudad.

Sin embargo, Yanina Latorre, amiga personal de Fede Bal habló con el hijo de Carmen quien le reveló que el mensaje si provocó discusiones en la pareja.

"No se separó, no están en crisis, sino que hay peleitas”. Fueron a comer a un restaurante en Maschwitz y los vieron discutir muy fuerte. El planteo es que la ama, quiere estar de novio, pero que también quiere joder, divertirse y hacer fiestas con minas", explicó Latorre.

"Hasta ahora ella está ahí, nunca llegaron a separarse, pero se pelearon", continuó asegurando que no hay ruptura definitiva.