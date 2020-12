¡Rompió la red! Nati Jota le copió a Romina Malaspina con un underboob al límite

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIwQ1nKAjmy%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA ♀️ (@natijota)

Hace unos días, la rubia periodista compartió imágenes de uno de los mejores momentos, tomando champagne en un jacuzzi ubicado en lo alto de la ciudad con una panorámica de locos.

"Cuando caigo en estos lugares me re esfuerzo para que parezca que estoy re acostumbrada a tomar champagne en un jacuzzi pero mamá, mirá estoy tomando champagne en un jacuzzi", publicó Nati junto a dos imágenes en las que se la ve posando muy sensual para la cámara y mostrando sus curvas.



Ahora, Nati redobló la apuesta y se sumó a la tendencia favorita de famosas como Romina Malaspina, Cande Tinelli y Tini, entre otras figuras. Con un look de entrecasa muy particular la ex de Bruno Siri mostró su underboob y causó furor en las redes.

"De cuando me enfermé en Valparaíso y me ponía toalla congelada en la cabeza", escribió divertida junto a la postal en la que se la ve luciendo su figura con una remera corta, culotte y toalla en la cabeza.