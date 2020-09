Fátima Flórez reveló su verdadero nombre

Pero, una de las cosas más llamativas que reveló en la nota con Estelita es que su verdadero nombre no es Fátima sino María Eugenia. "Ya hace tanto tengo Fátima que ya soy Fátima", comenzó asegurando la rubia que admitió que no es su verdadera identidad.

"Mi familia, mi mamá me dice Fátima, todo el mundo. Igual mi nombre también me encanta", dijo entonces Estelita le preguntó de dónde salió ese nombre. "Mi marido Norberto, ni bien me conoció es como que dijo... nació eso, viste esas cosas mágicas que no las podes explicar", indicó de forma sorprendente.

"Un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente me levanté con otro", reveló entre risas y contó que a Norberto lo conoció en Perú y él le dijo que ella iba a ser muy famosa.