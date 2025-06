Fabián Rossi, ex de Iliana Calabró, iría al mismo pabellón que Piccirilo, ex de Jesica Cirio.

En cuanto a las condiciones de las celdas se trata de módulos individuales que adentro tienen un baño, una cama, un armario y nada más, según explicaron.

Jesica Cirio angustiada por la salud mental de Elías Piccirillo

Jesica Cirio rompió el silencio tras las declaraciones de su ex Elías Piccirillo desde la cárcel donde se declaró inocente y dio detalles de la situación que está viviendo tras las rejas.

Además de calificar su presente como una "pesadilla", Elías Piccirillo habló de su romance con Jesica Cirio y confirmó los deseos que tenían de ampliar la familia.

"Es cierto lo del bebé que queríamos tener. Era un plan en común", dijo el empresario. Tras sus revelaciones, Jesica Cirio se comunicó con Marina Calabró y se mostró de lo más preocupada por la salud mental de su ex marido.

"La salud mental de Elías está cada vez peor. Insisto que es algo que tiene que tratar, no estaba bien antes y ahora mucho peor", arrancó Jesica Cirio. "Lo de la búsqueda del bebé era parte de nuestra intimidad. Yo conté que quería y estábamos buscando, pero con todo lo que sucedió decidí no seguir con ese plan ni con la relación", concluyó.

Elías Piccirillo habló desde la cárcel

En un audio, el ex de Jesica Cirio reveló que está viviendo una pesadilla y que es inocente de las acusaciones en su contra. "Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente; es una situación muy abrumadora. No son momentos fáciles y es algo que te perturba psicológicamente. No se lo deseo a nadie. Las horas acá, y los momentos, se vuelven interminables", arranca diciendo el empresario.

Además, Elías Piccirillo negó que su abogado esté siendo pagado por Jesica Cirio. "Jésica no me puso el abogado. Eso es un tema familiar. No digan cosas que no son, dijo elogiando el trabajo que está siendo su letrado.