Fabián Gianola rompió el silencio: "No debo pedir perdón por algo que no hice"

"Teniendo siete imputaciones, el riesgo procesal es alto y tenemos la probabilidad de un intento de fuga y ya tenemos el antecedente de conocidos artistas que se han fugado", razonó el abogado que representa a la locutora Marcela Aguirre.

Ante esta situación, Fabian Gianola rompió el silencio y grabó dos videos con un contundente descargo en el que reveló que no irá a declarar ante la Justicia este viernes ya que está esperando “pruebas concluyentes”.

Fabián Gianola, sobre las denuncias de abuso: "No debo pedir perdón por algo que no hice"

NO IRÁ A DECLARAR

“Primero, no tengo seis denuncias penales. Tengo 2 unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron”, comienza explicando Gianola en uno de los videos emitidos en Intrusos.

“La primera es una que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero para no ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó a mí y a mis hijos. Finalmente, no acepté la extorsión, y me denunció. Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor”, señaló.

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre rodeados de gente y también, todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno que era su pareja”, agregó el actor.

LAS PRUEBAS QUE TENDRÍA GIANOLA

“Por otro lado quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las dos familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca”, advirtió Gianola.

“Quiero también contarles que no voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas”, cerró el actor.