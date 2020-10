¡Explosiva! Tini le copió el look a Rihanna y arrasó

Acabo de subir un tutorial de este makeup en mi IGTV de lo q me suelo hacer cada vez q me maquillo❤️ espero q les guste ❤️ @fentybeauty #FENTYBEAUTYAD #FENTYBEAUTY siempre fui muy fan q lindo compartirlo con ustedes View this post on Instagram Acabo de subir un tutorial de este makeup en mi IGTV de lo q me suelo hacer cada vez q me maquillo❤️ espero q les guste ❤️ @fentybeauty #FENTYBEAUTYAD #FENTYBEAUTY siempre fui muy fan q lindo compartirlo con ustedes A post shared by TINI (@tinistoessel) on Oct 7, 2020 at 3:21pm PDT

Por primera vez Tini ha publicado un tutorial de make up que, para lograr su objetivo a la perfección incluyó productos de la marca “Fenty Beauty” de Rihanna.

“Es un make up bastante natural, que parezca que no estoy maquillada. Es muy importante ponerse cremas hidratantes antes de maquillar. Mezclo varios colores de bases, por eso uso productos livianos. También me gusta que matifiquen la piel y no la dejen para tan brillosa. Lo más importante es cuidar la piel, que se vea sana y cuidada", explicó Tini en las imágenes que ya superaron los 1,8 millones de reproducciones, y comentarios de la mismísima “Fenty Beauty”: “Lovin’ this whole look!!” (Nos encanta todo tu look).

"Yo uso carteras chiquitas, entonces uso labiales pequeños y me gusta tenerlos siempre bien hidratados". Además, la artista agregó color a sus pómulos y nariz con un colorante en crema, y usó polvo rosa con brillos para añadir color.

Y agregó: “Ahora vienen las cejas. Me gusta peinarlas y esfumarlas porque quiero que queden parejas. Es importante la prueba y error en el maquillaje. De chica me hacía de todo y de a poco me fui conociendo qué estilos me gusta”.

Para terminar, Tini usó sombras para ojos en tonos tierra. “El delineado depende de cada uno. Pero lo que me gusta más peinar las pestañas antes de pasar la máscara. En verdad hacen la diferencia”, explicó Stoessel.

El video: