¡Tremendo! Nati Jota confirmó que tiene coronavirus e Ivana Nadal subió una picante foto con Bruno: "Se siente perfecto"

"Che, di Covid positivo", comenzó diciendo Nati Jota en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ayer empecé a sentir que no olía bien y los gustos y eso".

Nati Jota con Coronavirus

Con respecto a cómo se siente, la influencer señaló: "Hoy me hisopé. Estoy bien, pero una re paja". Luego, en sus stories de Instagram, la periodista contó que sentía bien y sin fiebre, aunque estaba "un poco caída" y que tenía "la voz un poco tomada".

"El programa que vieron ayer, en lo de Guido Kaczka, conductor de Bienvenidos a bordo, se grabó el viernes, como habrán visto me mojé y pensé que la tos era porque había tomado frío, pero no", explicó. "Estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar, no puedo nada... Estuve hablando con mi médico, que me va a seguir la evolución y si Dios quiere, en unos días tendré el alta", agregó.

En medio del aislamiento y la recuperación de Nati, Ivana Nadal sorprendió a sus seguidores con una picante imagen con Bruno Siri, ex de Jota, en la que se los vio muy cariñosos.

"No hay palabra que pueda definir el amor que nos tenemos. Juntos, somos... y se siente perfecto", escribió Ivana junto a la romántica postal.

¿Qué dirá Nati?