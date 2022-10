Evangelina Anderson y una foto demencial: "El sueño de los pibes"

"Infartante...", "No puede ser más lindaaa", "La más diosa", "Casual o no, eres una belleza, y perdóname pero ya no encuentro palabras para describir semejante belleza, solo queda mirar y disfrutar y agradecerte", fueron algunos de los comentarios que recibió Evangelina Anderson tras su posteo.

Indudablemente, la vida en Europa le ha caído muy bien a Evangelina Anderson que cada tanto se suele mostrar paseando y disfrutando de distintos lugares y mostrando su espectacular belleza para la felicidad de sus seguidores que le agradecen cada uno de sus posteos.

