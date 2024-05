Evangelina Anderson, reina del Barbiecore coquette: cintura XS, escotazo y más

evangelina anderson barbiecore coquette.jpg Evangelina Anderson es la reina del Barbiecore coquette: cintura XS, escotazo y más.

Fanática del coquette, Evangelina Anderson combinó su jumpsuit de escote corazón con un blazer XL al tono con llamatios botones con forma de moño bordados en strass.

Evangelina Anderson reina del animal print

Evangelina no quiso quedarse afuera del furor por el animal print que vuelve con todo.

La mujer de Demichelis visitó la peluquería para resaltar sus babylights y, además, presumir su figura con un mini vestido al ras de leopardo.

EVANGELINA ANDERSON ANIMAL PRINT CEÑIDO.jpg Evangelina Anderson es la reina indiscutida del animal print: ceñido, con transparencias y más.

Además, Evangelina Anderson no solo apostó por el animal print sino que lo llevó en un diseño con hombros al descubierto el escote infaltable del otoño y lo combinó con medias de lycra transparente, otro de los must have.

Evangelina Anderson va por el XS

Evangelina sigue con su desfile imparable de looks desde Los 8 Escalones del Millón donde se ha convertido en la jurado más fashionista robándose todas las mirdas en cada programa.

Ahora, Evangelina Anderson

arrancó la semana con todo resaltando su lomazo con un conjunto de cuero negro ultra sexy y ceñido. Súper jovial, la rubia eligió una mini cinturón al ras con corte irregular.

evangelina anderson mini cinturón.jpg Evangelina Anderson confirma que es la reina de la mini cinturón al ras en modo XS y ultra ceñida.

Siguiendo con la tendencia monocromática del total black, Evangelina Anderson combinó su mini cinturón con con un crop top de cuero de escote asimétrico de un solo hombro y manga abullonada.

Días antes, Evangelina Anderson resaltó hasta el último centímetro de su lomazo con un mini vestido Barbiecore al ras ultra ceñido. Siempre glam, Evangelina Anderson no solo eligió un modelo ajustado sino que sorprendió revelando un jugado recorte en la espalda bordado con piedras shiny.

evangelina barbiecore 2.jpg Evangelina Anderson es la reina del Barbiecore y lo lleva en modo XS, ceñido y al ras.

Evangelina Anderson paraliza el corporate core

Evangelina Anderson se sumó al furor del corporate core, el estilo favorito de famosas como Juanita Tinelli.

Inspirado en oufits de oficina, el corporate core es el nuevo infaltable del otoño invierno 2024 y Evangelina Anderson no se quedóa afuera.

evangelina anderson corporate core.jpg Evangelina Anderson confirma que es la reina del corporate core con sus pantaloncitos.

La diosa lo llevó por todo lo alto con un conjunto sastrero de pantaloncitos con chaleco de vestir, camisa y, como cereza del postra, la corbata como accesorio estrella.

Evangelina Anderson reina del Gossip Girl

Inspirada en los uniformes de colegio y el estampado escocés, Evangelina Anderson lució un conjunto de ultra mini al ras y chaqueta de inspiración Chanel.

EVANGELINA GOSSIP.jpg Evangelina Anderson es la reina del estilo Gossip Girl: mini XS, transparencias y más.

Siempre sexy, Evangelina Anderson combinó su outfit con corset off-white con detalles sensuales de ultra transparencias y causó sensación.

Evangelina Anderson reina de las transparencias

Una vez más, Evangelina Anderson arrancó la semana al rojo vivo eligiendo las transparencias, una de sus tendencias predilectas del 2024.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson presumió su faceta más glamorosa, luciendo como si fuera a recorrer una alfombra roja con un conjunto de maxi falda ceñida y corset con mangas abullonadas impactante.

evangelina anderson transparencias bustier.jpg Evangelina Anderson sin filtro sobre sus transparencias más audaces: "¡Se arma!".

Evangelina lució como toda una diosa jugándosela con su corset estilo bustier con transparencias de tul. Para un efecto más deslumbrante, la mujer de Demichelis incluso se animó a llevarso sin brassier.

En cuanto a la falda, Evangelina Andersón optó por un diseño sirena con tajo profundo. Como si no fuera suficiente con sus imágenes, Evangelina Andersona compañó su álbum con una pícara frase. "Esta noche se armaaaa... bomba", comentó.

evangelina anderson transparencias.jpg Evangelina Anderson sin filtro sobre sus transparencias más audaces: "¡Se arma!".

Evangelina Anderson fan del shiny

Evangelina Anderson cerró la semana a puro brillo eligiendo un conjunto off-white con detalles shiny metalizados de lo más deslumbrante.

evangelina anderson pantalones shiny.jpg Evangelina Anderson se muestra en pantaloncitos shiny off-white y paraliza la tendencia furor.

Como si no fuera suficiente, días antes Evangelina Anderson no solo arrasó con su atuendo sino que hasta se animó a dar clase de gimnasia en vivo protagonizando un divertido momento con Maru botana.

evangelina anderson transparencias gimnasia.jpg Evangelina Anderson hace gimnasia en ultra transparencias y paraliza corazones.

Para su gran noche, Evangelina Anderson sorpendió con un look de ultra transparencias de lo más original dejando a la vista sus calzas deportivas y corpiño strapless total black.

Evangelina Anderson fan del coquette

Días antes, Evangelia Anderson eligió el coquette, la tendencia favorita de las it girls, y en esta ocasión la lució a través de los moños de seda negro que eligió como accesorios de su cabello.

evangelina anderson coquette.jpg Evangelina Anderson es la nueva reina del coquette paralizando la tendencia del 2024 al máximo.

Evangelina Anderson paraliza Río

Desde bikinis a mini vestidos, Evangelina Anderson está aprovechando su viaje para llevar las tendencias veraniegas más audaces y, como no podía ser de otra manera, los brillos y el shiny no fueron la excepción.

EVANGELINA ANDERSON FLECOS SHINY RIO.jpg Evangelina Anderson paraliza el sambódromo de Río con look ultra shiny: al ras, brillos y más.

Desde el sambódromo, Evangelina bailó a puro ritmo resaltando sus dotes coreográficas con un mini vestido al ras repleto de flecos bordados con paillettes y piedras plateadas robándose todas las miradas.

EVANGELINA ANDERSON FLECOS 2.jpg Evangelina Anderson paraliza el sambódromo de Río con look ultra shiny: al ras, brillos y más.

Días antes, Evangelina Anderson volvió a demostrar su fanatismo por el Barbiecore destacando su lomazo con un body ultra ceñido repleto de recortes estratégicos en el abdomen y la cintura.

Para un toque más canchero y juvenil, Evangelina Anderson combinó su body Barbiecore con jeans tiro bajo y lució como una verdadera Barbie de carnaval.

EVANGELINA ANDERSON BARBIECORE RIO.jpg Evangelina Anderson lleva body ultra Barbiecore shiny y paraliza el carnaval de Río.

Evangelina Anderson arrasa con su look ultra golden

Desde allí, Evangelina Anderson mostró su faceta más fashionista y glamorosa causando sensación con su look ultra golden impactante.

evangelina anderson golden look brasil.jpg Evangelina Anderson paraliza Río: look ultra golden, recortes, capucha y mucha piel.

La rubia se la jugó llevando un vestido mega ceñido con recortes, cut-outs y una llamativa capucha, logrando un combo imposible de pasar desapercibido.