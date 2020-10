Eva de Dominici sorprendió con su nuevo look

View this post on Instagram A post shared by (@dedominicieva) on Oct 10, 2020 at 10:40am PDT

Claro que las fotos llamaron la atención hasta tal punto que no se sabe si es un verdadero cambio de look para grabar alguna película o serie o si bien es una decisión personal. Este jueves Eva de Dominici publicó una nueva foto en la que puso en el epígrafe "es peluca", a lo que los comentarios no tardaron en llegar alagando cómo le queda.

La relación con el hermano de la actriz se fue fortaleciendo con el paso de los meses y ella quedó embarazada. Tardó 8 meses en confirmar la noticia a los medios. “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”, dijo a la revista Caras.

Hace más de un año nació Cairo, el hijo de la pareja, y la noticia la confirmó la hermana de Eva de Dominici en las redes. Cuando su bebé cumplió un año, De Dominici publicó una tierna foto con el pequeño: “Un año atrás me convertía en la mamá de esta maravilla. Feliz primer año Cairo”.