“Estamos los dos atravesando un momento de mucha tristeza, digiriendo esto. No hay mucho más para contar”, remarcó el galán.

Y además aclaró: “Si te cuento te aburrirías porque el tipo de cosa que le sirve a la prensa del espectáculo no es lo que nos pasó a mi y a Kati. Lo que nos pasó no vendería ninguna revista”.

Lamothe analizó sobre el fin del noviazgo con Katia que “esto de la separación fue hace un par de semanas. Hay separaciones que duran mucho tiempo. La gente quiere saber si te separaste. No podes transmitir tu separación en vivo”.

“Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición, no es una piba que esté acostumbrada a eso. No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más”, cerró el actor.