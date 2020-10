Esmeralda Mitre fue eliminada del Cantando 2020 y se despidió con un letal discurso

Fiel a su estilo, Esmeralda que se había convertido en una de las figuras más controversiales del programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, se despidió con un discurso letal que estaría dedicado para Karina La Princesita con quien se cruzó varias veces.

¡Terrible cruce entre Karina “La Princesita” y Esmeralda Mitre!

Tras agradecer a todo el equipo del Cantando, Esmeralda centró su discurso en Moria, su gran protectora. "Quiero agradecer al jurado, especialmente a Moria por todo el amor que me dio y a su falta de resentimiento y a su generosidad y a su amor por el arte. Yo creo que en el arte lo que importa es ser generoso, si no hay generosidad, no hay arte", dijo.

"Y también le quiero dedicar esto a toda la gente que tiene pensamientos mediocres, por no llamarlos mediocres, que confunde delirio con sentido del humor. ¡Un besito para todos, bye!", dijo Mitre, antes de abandonar el piso sin siquiera mirar hacia el lado del jurado.