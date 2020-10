¡Sin filtro! Lali rompió el silencio y habló de su relación con Miguel Ángel Silvestre

Sin embargo, a las pocas horas comenzó a correr el rumor de que Lali ya tendría un candidato inesperado: el famoso actor y galán español Miguel Ángel Silvestre.

El periodista Gonza Vázquez compartió en sus redes los constantes “likes” que intercambiaron Lali y Miguel Ángel desde hace rato. Parece que el galán, furor por su papel en Velvet, se enamoró de la argentina con la que está compartiendo el rodaje de la serie "Sky Rojo" en Madrid.

No solo fueron intercambios de me gusta sino también hubo elogios y piropos: “Qué guapa cariño”, “Ole qué bonita”, le escribió él a ella. Incluso, Lali comentó una de las sexys fotos del actor: “Cuando estás todo chulo relax mirando cómo te roban el carro… (…) Abrigate Miguel Ángel que está fresco en Madrid”. Lali y Silvestre hicieron un “live” en Instagram donde el español admitió lo que le gusta la rubia: lali, le dijo él poniendo nerviosa a Lali que no paraba de reírse.

Contundente la cantante decidió terminar con los rumores al ver un posteo de Gente anunciando: “En nuestras stories, el nuevo coqueteo de Lali con un famoso galán internacional tras anunciar su separación”.

Con firmeza, la joven retrucó al posteo: “Ningún nuevo coqueteo ni nada... porfa respeto. Beso grande amigos de Gente”.