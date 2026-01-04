En los últimas días, las redes sociales y los portales estallaron con las fotos de Zaira Nara con el multimillonario Robert Strom, polista y empresario, en Uruguay.
¡Escándalo! Se destapó el pasado de Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara: "Icardeó a..."
El explosivo detalle sobre el nuevo novio mega millonario de Zaira Nara que revolucionó a Punta del Este. Los detalles
Desde Punta del Este, Zaira Nara y Strom confirmaron su romance por todo lo alto y hasta fueron portada de la revista Hola! Argentina que los mostró paseando por Punta del Este.
Tras las primeras imágenes de la pareja, los rumores sobre el pasado del empresario comenzaron a circular señalando su supuesta amistad con el ex de Zaira Nara y padre de sus hijos, Jakob Von Plessen, a quien habría "icardeado".
Fue Pochi de Gossipeame quien descrubrió el lazo entre Strom y Von Plessen al encontrar una postal del año 2019 donde se los ve junto a un grupo de amigos cabalgando por Neuquén.
Quién es el nuevo novio de Zaira Nara
"Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros", reveló el periodista Gustavo Mendez en su cuenta de Instagram.
"La fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho", agregó sobre el patrimonio del nuevo novio de Zaira.
¿Escándalo con Pampita por culpa de Zaira y su novio?
El romance entre Zaira Nara y Strom no habría caido nada bien en la familia de Facundo Pieres que estarían furiosos con Pampita Carolina Ardohain y su novio Martín Pepa.
Según explicó el periodista, Martín Pepa habría traicionado a su amigo Facundo Pieres al ser él junto a Pampia los celestinos de la pareja de Zaira Nara y Robert Strom.
"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista. "Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.