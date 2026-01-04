¡Escándalo! Se destapó el pasado de Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara: "Icardeó a..."

Fue Pochi de Gossipeame quien descrubrió el lazo entre Strom y Von Plessen al encontrar una postal del año 2019 donde se los ve junto a un grupo de amigos cabalgando por Neuquén.

robert jakob Jakob Von Plessen y Robert Strom juntos en Neuquén.

Quién es el nuevo novio de Zaira Nara

"Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros", reveló el periodista Gustavo Mendez en su cuenta de Instagram.

"La fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho", agregó sobre el patrimonio del nuevo novio de Zaira.

¿Escándalo con Pampita por culpa de Zaira y su novio?

El romance entre Zaira Nara y Strom no habría caido nada bien en la familia de Facundo Pieres que estarían furiosos con Pampita Carolina Ardohain y su novio Martín Pepa.

Según explicó el periodista, Martín Pepa habría traicionado a su amigo Facundo Pieres al ser él junto a Pampia los celestinos de la pareja de Zaira Nara y Robert Strom.

pampita martin pepa La familia Pieres le habría bajado el pulgar a Pampita y Martín Pepa.

"Pieres y su familia están muy enojados con Martín Pepa y con Pampita, pero sobre todo con él, porque siendo su gran amigo fue el que le presentó a Zaira Nara a Robert Strom, y todos saben que este muchacho cuando quiere algo no para hasta conseguirlo", explicó el periodista. "Desde ese momento, todos ellos, porque se mueven así, como un clan, les bajaron el pulgar tanto a Martín Pepa como a Pampita", aseguró sobre el mal momento de Pampita en el mundo del polo.