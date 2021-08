¡Escándalo! Revelan que Isabel Macedo engañó a Facundo Arana: "Se iba al departamento de ..."

Mientras algunos estaban a punto de descubrir el nombre de la niña en la foto, Evelyn largó una pista que dejó al panel sin palabras.

“Voy a ayudar contando algo que los va a despistar. Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”, lanzó, enigmática

“En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino”, agregó revelando la identidad de Macedo.

Y continuó: “Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.

“Lo dije en su momento y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento”, cerró Evelyn segura de su información.

Tras varios años de noviazgo, Isabel y Facundo se separaron y al muy poco tiempo el actor conoció a María Sussini su actual mujer y madre de sus hijos.

Macedo, por su parte, fue vinculada con Benjamín Vicuña. La actriz habría tenido un affaire mientras el chileno estaba casado con Pampita. La modelo y Macedo terminaron agarrándose de los pelos en un famoso boliche de Punta del Este protagonizando el escándalo más comentado de la temporada estival.

La mamá de Isabel incluso denunció a la top por agresiones. Hoy está felizmente casada con Juan Manuel Urtubey dejando las luces atrás e instalándose en la provincia de Salta.