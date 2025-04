¡Escándalo! Picirillo le regaló una mansión de 2,8 millones a Jesica Cirio horas antes de casarse

Si bien se trata de una cesión gratuita de derechos por la propiedad, la millonaria mansión con salida a la marina y muelle privado ubicada en uno de los barrios más caros de Nordelta podría ingresar en el llamado “período de sospecha”, una figura mediante la cual la Justicia revisa todas las operaciones de disposición de bienes que se efectuaron durante los años anteriores.

Barby Franco reveló qué le dijo Jesica Cirio sobre Piccirillo

quien rompió el silencio fue Barby Franco, quien supo ser muy amiga de Jesica Cirio durante el matrimonio de la modelo con Martín Insaurralde hasta que decidió distanciarse.

barby franco jesica cirio picchirillo.avif

Dado el complejo presente de Jesica Cirio ante la justicia, Barby Franco reveló que decidió llamar a Jesica para darle su apoyo. "Le mandé un mensaje porque la vi re mal, me salió del corazón. Hablamos hace poco, hace tres días. Está re mal, quedamos en un café”, arrancó la mujer de Burlando.

Además, Barby Franco dio su opinión sobre las parejas que elige Jesica Cirio. “No sé, viste que a todas las pibas lindas y exitosas les funciona mal el sensor..."Está mal, no sé si deprimida, pero está angustiada y triste”, cerró sobre lo que le dijo Jesica Cirio.

Jesica Cirio acusada de maltratar a su empleada doméstica: "Dormía en el piso"

En esta oportunidad, rompió el silencio una ex empleada doméstica que trabajó en una de las mansiones de Jesica Cirio y Elías Piccirillo durante seis meses en condiciones deplorables.

A través de una entrevista telefónica en DDM, la empleada habló de cómo la trataba Jesica Cirio. "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", así como reveló que dormían "en un colchón en el piso".

jesica cirio empleada.jpg

También habló sobre Elías Piccirillo a quien describió como mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajo en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", aseguró tajante.