¡Escándalo en Miami! Yanina Latorre redobló la apuesta y se defendió: "No es inmoral lo que hice"

El informe de los medios de EEUU, que escracha a Yanina Latorre por vacunar a su mamá en Miami

El video fue compartido por Jorge Rial y se viralizó rápidamente. "Boquearon en Miami y se armó quilombo", escribió el conductor de Intrusos, el exitoso programa de América2.

En el informe aparece el testimonio del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien fue muy crítico por la situación que se está dando en esa ciudad.

"Es asqueroso que gente tome ventaja el hecho que estamos distribuyendo la vacuna en nuestra comunidad. Debe ir como prioridad a los residentes de nuestra comunidad, es algo que no debe suceder", expresó.

En comunicación con LAM, Yanina se defendió y expresó: "Yo llevé a vacunar a mamá porque me lo ofreció alguien que vive acá. Cualquier persona en suelo estadounidense, que tenga más de 65 y tenga un ID, que puede ser documento o pasaporte, se vacuna. Yo no hice nada ilegal".

"Esto debe ser un resentido", expresó sobre los periodistas de Miami que la destrozaron por su accionar

"Hice esto porque es legal, como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta. Rosenfeld me llamó para ver si estaba preocupada por algo y me dijo como abogada que es legal", se defendió Yanina.