Hace unos meses Kylie Jenner era nombrada por revista Forbes como una de las millonarias más jóvenes y exitosas del mundo.

Sin embargo, ahora la misma revista que la consagró y nombré como una de las jóvenes más ricas del planeta, la desmintió y acusó de tejer una red de mentiras en torno al monto de su fortuna.

De acuerdo con la investigación Inside Kylie’s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire (‘Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria’), publicada esta mañana, la hermana de Kim Kardashian ha inflado sus cifras y el éxito de su negocio desde 2016.

La misma publicación aclaró que si bien Kylie Jenner no falseó en sus declaraciones de impuestos, sí maquilló las cifras que les presentaron a ellos para aparentar que logró su fortuna multimillonaria antes de tiempo, lo que eventualmente sí ocurrirá en algún momento.

Al parecer, Kylie ocultó los impuestos que tuvo que pagar el año pasado tras vender el 51% de la compañía a la multinacional de cosmética Coti. Una venta por la que la joven tuvo que pagar al fisco cerca de 340 millones de dólares. Tras esta adquisición han analizado el volumen de ventas llegando a la conclusión de que Kylie Cosmetics “es significantemente más pequeño y menos rentable de lo que la familia lleva años vendiendo a los medios y a la industria”.

“No podemos probar que los documentos que han presentado sean falsos, aunque lo parecen. Pero lo que está claro es que Kylie ha estado mintiendo”, sentencia la revista, que cifra la riqueza actual de la empresaria en 900 millones de dólares.