¡Escándalo! Cinthia Fernández escrachada en Miami: "Pegada con gotita"

cinthia fernandez escrache miami.jpg Cinthia Fernández escrachada en Miami: "Pegada con gotita".

Fue Pochi de Gossipeame quien publicó las imágenes."Amamos a Cinthia Fernández vendiéndote un tour solo de mujeres cuando está pegada con la gotita a Castillo. Mínimo se hubiera ido con una amiga", escribió la panelista picante.

Yanina Latorre a Cinthia Fernández: "Ojalá no termines violentada"

El distanciamiento entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre parece no tener fin, ahora con un nuevo round tras el letal descargo de la conductora contra Roberto Castillo.

Luego de que Roberto Castillo publicara una serie de posteos contra Yanina Latorre, la conductora habló en Sálvese Quien Pueda y lo acusó de maltratador y buscador de fama.

yanina cinthia castillo.jpg

"Este hombre lo que quiere es lo mediático. Es el típico que escribe la cartita y sin sello se la manda a los periodistas del sábado y domingo", arrancó confirmando su decisión de no invitarlo a su programa.

Además,Yanina Latorre recordó el video de Roberto Castillo maltratando a su ex y le habló a Cinthia Fernández. "Yo no hablo con maltratadores, no hablo con tipos desesperados por fama que usan a las mujeres. Te vimos gritarle, maltratar y violentar a la madre de tus hijas en un auto, manejando y borracho. Ojalá, Cinthia, no termines maltratada y violentada igual que la ex de Castillo", cerró.

Cinthia Fernández habló de la hija de Yanina Latorre y se pudrió todo

Cinthia Fernández visitó BONDI, se mostró de lo más indignada por las declaraciones de Yanina Latorre sobre Roberto Castillo y además la criticó por cuestionar sus canjes con la universidad donde está estudiando Derecho.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia sobre la suma que paga Yanina Latorre para los estudios de Lola Latorre.

cinthia fernandez lola latorre.jpg

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó generando la furia de Yanina Latorre que no se la dejó pasar.