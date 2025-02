¡Escándalo! Aseguran que Gastón Edul "traicionó" a Nati Jota con una ex Gran Hermano

En BONDI, Pepe Ochoa habló de la relación de Nati Jota y Gastón Edul que comenzó como un chiste para OLGA pero también se dio atrás de las cámaras.

gaston edul sabrina cortez nati jota.jpg Aseguran que Gastón Edul "traicionó" a Nati Jota con una ex Gran Hermano.

"Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco lo deja soltar. Entonces, él la tiene ahí, picando", agregó sobre el enojo de Nati Jota con Gastón Edul.